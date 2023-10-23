مسؤولون إسرائيليون: نتنياهو لا يثق بأحد ويرى نفسه وحيداً في ساحة المعركة





ونقلت (هآرتس) عن ثلاثة مصادر "مطلعة" على المشاورات إنه "إذا انضم أشكنازي إلى إدارة الحرب في قطاع غزة، فإن صلاحياته ستقوض صلاحيات غالانت".









رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين "كبار"، أن "نتنياهو لا يثق بأحد، ويرى نفسه وحيداً في ساحة المعركة، ويفحص كل شيء عدة مرات قبل اتخاذ القرار".وأضاف المسؤولين، اليوم الاثنين، أن نتنياهو "لا يثق في قادة المنظومة الأمنية لأنه لم يعين بعضهم بنفسه".من جهتها، قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، إن نتنياهو التقى هذا الأسبوع برئيس أركان الجيش السابق غابي أشكنازي، وبحث معه التكامل في إدارة الحرب، بسبب التوترات والخلافات بين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت.وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو "أجرى بعض المشاورات المحدودة بشأن دمج أشكنازي".