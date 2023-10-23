البيت الأبيض: أرسلنا عدداً من المستشارين العسكريين إلى إسرائيل لتقديم المشورة

رام الله - دنيا الوطنقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة أرسلت عدداً قليلاً من المستشارين العسكريين إلى إسرائيل لتقديم المشورة.وأضاف كيربي، في تصريحات صحفية، إن "وصول المساعدات الإنسانية لغزة يعد من بين أولويات الرئيس جو بايدن، ومن المهم الإبقاء على تشغيل معبر رفح وتدفق المساعدات".وأشار كيربي إلى أنه "لا يوجد دليل على أن مساعدات الإغاثة يتم تحويلها لحماس"، مؤكاً أنه "من المهم أن تكون المساعدات إلى قطاع غزة مستدامة وهذا ما نركز عليه".وتابع: "الولايات المتحدة ما زالت ترغب في رؤية ممر آمن للخروج من غزة وخاصة للمواطنين الأميركيين، كما نعمل على مدار الساعة من أجل معرفة مكان الرهائن في غزة وإطلاق سراحهم"وقال كيربي: "الولايات المتحدة سوف تتصرف بشكل مناسب لتأمين مصالح الأمن القومي الأميركي في المنطقة، والرئيس بايدن لا يريد رؤية اتساع رقعة الصراع".تأتي تصريحات المتحدث باسم البيت الأبيض، في الوقت الذي يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في يومه السابع عشر توالياً، مخلفاً أكثر من خمسة آلاف شهيد، ونحو 15 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، حيث يرتكب الاحتلال مئات المجاز بحق العائلات الآمنة في بيوتها.