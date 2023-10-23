شؤون فلسطينية

حماس تُوجه دعوة عاجلة للدول العربية والإسلامية

حماس تُوجه دعوة عاجلة للدول العربية والإسلامية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة، إلى تكثيف الجهود لفتح ممر إنساني دائم ولرفض سياسة التجويع الاحتلالية.

وقالت الحركة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن إدخال كميات محدودة جداً من المساعدات إلى قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، لا يغطي الحاجات المتزايدة لأبناء شعبنا في ظل العدوان الهمجي، والحصار المتواصل وما تسببه من نقصٍ حاد في كافة المواد الغذائية والدواء والوقود الآخذ في النفاد من كافة المستشفيات في القطاع. 

ودعت الحركة دولنا العربية والإسلامية والأمم المتحدة، وكافة الأطراف المعنية إلى تكثيف الجهود لفتح ممر إنساني عاجل لإدخال الوقود والمواد الغذائية والدواء والمستلزمات الطبية، تجنباً لكارثة إنسانية، و"إبادة جماعية تحت آلة الحرب الصهيونية، ورفضاً لسياسات الاحتلال وجرائمه ضد الإنسانية والتي يندى لها جبين البشرية".

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