البزم: الاحتلال يرتكب مجازر دموية جديدة بحق المدنيين ويُكثف غاراته على عشرات المنازل المأهولة

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال يرتكب مجازر دموية جديدة بحق المدنيين.وأضافت على لسان المتحدث باسمها، إياد البزم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الاحتلال يزيد من تكثيف غاراته على عشرات المنازل المأهولة منذ الليلة الماضية وصباح اليوم في أنحاء قطاع غزة كافة، ووقوع عدد كبير من الشهداء والإصابات معظمهم نساء وأطفال.واستشهد وأصيب العشرات فجر وصباح اليوم الاثنين، إثر استهدافات إسرائيلية لمنازل المواطنين، في مناطق متفرقة من قطاع غزة.وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "رضوان" على رؤوس ساكنيه في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة ووجود عدد من الشهداء والإصابات.كما دمرت طائرات الاحتلال مسجد "النور المحمدي" في حي الشيخ رضوان ووقوع إصابات بين جيران المسجد، كما قصفت منزلين في شارع اليرموك وسط مدينة غزة ووجود عدد من الشهداء والإصابات.ووفق ما نقلت وزارة الداخلية والأمين الوطني، بغزة، فإنه تم انتشال 10 شهداء على الأقل من استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة "أبو دان" بدير البلح وسط القطاع.كما تم انتشال جثامين 17 شهيداً، فيما هناك عشرات الإصابات، في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة البطش في جباليا، وشقة سكنية في حي الفالوجا شمال القطاع.كما قالت "الداخلية"، إن هناك شهداء وإصابات جراء استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة "عبد الغفور" في منطقة السطر الغربي بخانيونس جنوب القطاع.وفي خانيونس أيضاً، تم انتشال جثامين ستة أطفال وامرأة، وعدد من الإصابات، في استهداف منزل لعائلة "رشوان" بخانيونس.كما هناك إصابات جراء استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة "السعافين" بمخيم النصيرات وسط القطاع.