جيش الاحتلال يزعم: توغنا ليلاً بالقطاع بهدف "تصفية مسلحين والبحث عن مخطوفين"

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال اليوم الاثنين، أن الجندي تمير باراك (19 عاماً)، من مستوطنة نير إلياهو من سلاح الهندسة القتالية، قُتل أمس في نشاط عملياتي في منطقة "كيسوفيم" بصاروخ مضاد من غزة.





وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قالت أمس الأحد، إن عناصرها أوقعوا قوةً إسرائيلية مدرعة في كمينٍ محكم شرق خانيونس بعد عبورها السياج الحدودي لعدة أمتار.



وأكدت كتائب القسام في بيان مقتضب، أن عناصرها التحموا مع القوة المتسللة، "فدمروا جرافتين ودبابة وأجبروا القوة على الانسحاب وعادوا إلى قواعدهم بسلام".









