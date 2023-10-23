شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يزعم: توغنا ليلاً بالقطاع بهدف "تصفية مسلحين والبحث عن مخطوفين"

جيش الاحتلال يزعم: توغنا ليلاً بالقطاع بهدف "تصفية مسلحين والبحث عن مخطوفين"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، بأن قوات من الجيش، توغلت ليلاً في قطاع غزة، بهدف "تصفية مسلحين والبحث عن مخطوفين".

وأضاف بأن المسلحين بغزة "يتجمعون لنصب كمائن لتوغلاتنا ونحن نقصف نقاط تجمعهم"، وفق زعمه، مشيراً إلى أن حوالي 222 أسيراً موجودون في القطاع.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال اليوم الاثنين، أن الجندي   تمير باراك (19 عاماً)، من مستوطنة نير إلياهو من سلاح الهندسة القتالية، قُتل أمس في نشاط عملياتي في منطقة "كيسوفيم" بصاروخ مضاد من غزة.

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قالت أمس الأحد، إن عناصرها أوقعوا قوةً إسرائيلية مدرعة في كمينٍ محكم شرق خانيونس بعد عبورها السياج الحدودي لعدة أمتار.

وأكدت كتائب القسام في بيان مقتضب، أن عناصرها التحموا مع القوة المتسللة، "فدمروا جرافتين ودبابة وأجبروا القوة على الانسحاب وعادوا إلى قواعدهم بسلام".


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