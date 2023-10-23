شؤون فلسطينية

استهدافات إسرائيلية جديدة بالقطاع تُخلف عشرات الشهداء والجرحى

استهدافات إسرائيلية جديدة بالقطاع تُخلف عشرات الشهداء والجرحى
جانب من آثار قصف إسرائيلي على القطاع
رام الله - دنيا الوطن
استشهد وأصيب العشرات فجر وصباح اليوم الاثنين، إثر استهدافات إسرائيلية لمنازل المواطنين، في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ووفق ما نقلت وزارة الداخلية والأمين الوطني، بغزة، فإنه تم انتشال 10 شهداء على الأقل من استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة "أبو دان" بدير البلح وسط القطاع.

كما تم انتشال جثامين 17 شهيداً، فيما هناك عشرات الإصابات، في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة البطش في جباليا، وشقة سكنية في حي الفالوجا شمال القطاع.

كما قالت "الداخلية"، إن هناك شهداء وإصابات جراء استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة "عبد الغفور" في منطقة السطر الغربي بخانيونس جنوب القطاع.

وفي خانيونس أيضاً، تم انتشال جثامين ستة أطفال وامرأة، وعدد من الإصابات، في استهداف منزل لعائلة "رشوان" بخانيونس.

كما هناك إصابات جراء استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة "السعافين" بمخيم النصيرات وسط القطاع.



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