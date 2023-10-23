شؤون فلسطينية

إذاعة الجيش:إسرائيل وافقت على تأجيل الدخول البري.. ويديعوت أحرونوت: أزمة ثقة بين نتنياهو والجيش

إذاعة الجيش:إسرائيل وافقت على تأجيل الدخول البري.. ويديعوت أحرونوت: أزمة ثقة بين نتنياهو والجيش
جيش الاحتلال - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، بأن إسرائيل وافقت على طلب واشنطن، تأجيل الدخول البري إلى غزة، حتى "وصول قوات أمريكية إضافية".

وأوضحت الإذاعة بأن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أنها تعتزم إرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط، وذلك "بسبب الخوف من تزايد الهجمات الإيرانية على قواتها في المنطقة".

وبحسب التقديرات، فقد اتفقوا في إسرائيل على الانتظار وتأخير الدخول البري حتى يتم إرسال القوات الأمريكية الإضافية.

ويوضح المسؤولون الإسرائيليون أن هذا ليس السبب الوحيد لتأخير العملية، فهناك أسباب أخرى، مثل تعزيز الجاهزية العملياتية للقوات، فضلا عن محاولة إنهاء قضية الأسرى وإمكانية تنفيذ صفقات إطلاق سراح إضافية.

في السياق، أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، بأن هناك أزمة ثقة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقيادة الجيش، وبأن هناك علاقات متوترة بين نتنياهو ووزير الجيش، يؤواف غالانت تعرقل العمل المشترك.

وأضافت الصحيفة، بأن هناك خلافات بين نتنياهو وكبار المسؤولين في الجيش، بشأن التقييمات والخطط والقرارات. 

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