الجيش المصري يكشف تفاصيل تعرض أحد مواقعه قرب حدود غزة لقصف إسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنكشف المتحدث العسكري للجيش المصري، تفاصيل حادثة إطلاق دبابة إسرائيلية قذيفة على موقع مصري في منطقة كرم أبو سالم، قرب حدود قطاع غزة، عصر اليوم الأحد.وقال المتحدث، في بيان مقتضب، إنه "خلال الاشتباكات القائمة في قطاع غزة أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ".وأضاف: "نتج عن ذلك إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية وقد أبدى الجانب الإسرائيلي أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه"، مشيراً إلى أنه "جاري التحقيق في ملابسات الواقعة".من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن دبابة تابعة له أطلقت النار من طريق "الخطأ" على موقع مصري متاخم للحدود قرب منطقة كرم أبو سالم.وذكر الجيش في بيان: "أطلقت دبابة لجيش الدفاع قبل قليل نيرانها من طريق الخطأ وأصابت موقعاً مصرياً بالقرب من الحدود في منطقة كرم أبو سالم"وأشار الجيش إلى أن الواقعة "قيد التحقيق ويتم درس تفاصيلها. الجيش يأسف لهذا الحادث".يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في يومه الـ16، ومعه يرتكب الاحتلال مئات المجازر بحق المدنين، ما أسفر عن أكثر من أربعة آلاف شهيد، وقرابة ألف جريح، 15 غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما يفرض الاحتلال حصاراً كاملاً على القطاع،.