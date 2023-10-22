شؤون فلسطينية

الإعلامي الحكومي بغزة يستعرض آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي على القطاع

الإعلامي الحكومي بغزة يستعرض آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي على القطاع
جانب من الدمار الهائل في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الأحد، إن عشرات آلاف النازحين عادوا إلى مناطق سكناهم في مدينة غزة وشمال القطاع بعد نزوحهم إلى مناطق الجنوب، وتعمّد الاحتلال استهدافهم في أماكن نزوحهم التي زعم بأنها مناطق آمنة.

وأوضح معروف، في مؤتمر صحفي حول التحديث اليومي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر لليوم 16 توالياً، أن عدد الإصابات منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري بلغ 14245 مواطناً، فيما استشهد 4651 مواطناً منهم 3600 شهيداً استشهدوا بارتكاب الاحتلال 574 مجزرة.

وذكر أنه تم حصر 165 ألف وحدة سكنية تضررت و50% من الوحدات السكنية في قطاع غزة تضررت بسبب القصف، وقرابة 20 ألف وحدة سكنية هدمها الاحتلال بشكل كامل أو باتت غير صالحة للسكن، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) الحكومية المحلية.

ولفت إلى الاحتلال دمّر 72 مقراً حكومياً وعشرات المرافق العامة والخدماتية وألحق فيها الضرر الكبير، فيما تعرضت شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي إلى أضرار كبيرة، مع مواصلة استهدافه المؤسسات التعليمية، "حيث تعرّضت 176 مدرسة لأضرار متنوعة، منها 30 مدرسة خرجت عن الخدمة".

وأشار إلى أن إجمالي عدد النازحين بلغ نحو مليون و400 ألف مواطناً، نصفهم في مراكز الإيواء البالغ عددها 220 مركزاً، والآخرين يتواجدون في التجمعات المستضيفة من الأقارب والأصدقاء والمرافق العامة وغيرهم.

 وحول شاحنات الاحتياجات الأساسية، أكد معروف أنه دخل إلى قطاع غزة 20 شاحنة من الاحتياجات الأساسية عبر معبر رفح البري جنوب القطاع بعد 16 يوماً على العدوان، فيما كان يدخل قبل ذلك 500 شاحنة يومياً، فيما لم يدخل أي منها اليوم.

وأوضح معروف أن الاحتلال يتعمّد استهداف تجمعات المواطنين المتواجدين في الأسواق والمخابز ومراكز الإيواء وفي محيطها وتدميره للبيوت فوق رؤوس ساكنيها، واستهدافه للكنائس والمساجد حيث هدم 31 مسجداً بشكل وتضررت 3 كنائس.

وبلغ متوسط ضحايا عدوان الاحتلال منذ بداية العدوان 50 حالة في الساعة الواحدة بين مصاب وشهيد.

ومع تفاقم أزمة الوقود، أضاف معروف: يشكل الوقود عصب العمل لكافة القطاعات الخدماتية والاقتصادية، ومع دخول القطاع أزمة إنسانية خانقة.

وتوجه رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بنداء عاجلاً بضرورة إدخال امدادات الوقود للقطاع لوقف الكارثة التي تهدد المستشفيات ومحطات ضخ المياه ومعالجة الصرف الصحي وكافة القطاعات في ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي.

أخبار ذات صلة

بالصور: دخول شاحنات مساعدات جديدة إلى القطاع عبر معبر رفح

بالصور: دخول شاحنات مساعدات جديدة إلى القطاع عبر معبر رفح

الإعلامي الحكومي بغزة يستعرض آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي على القطاع

الإعلامي الحكومي بغزة يستعرض آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي على القطاع

حماس: نجري اتصالات مع الأطراف المعنية بصفقة تبادل الأسرى

حماس: نجري اتصالات مع الأطراف المعنية بصفقة تبادل الأسرى

وزير جيش الاحتلال: العملية البرية في غزة يجب أن تكون الأخيرة

وزير جيش الاحتلال: العملية البرية في غزة يجب أن تكون الأخيرة

جيش الاحتلال يُعلن مقتل أحد جنوده خلال محاولة توغل شرق خانيونس

جيش الاحتلال يُعلن مقتل أحد جنوده خلال محاولة توغل شرق خانيونس

شهيدان برصاص الاحتلال غرب نابلس

شهيدان برصاص الاحتلال غرب نابلس

بلومبيرغ: إسرائيل قررت دعم جهود إطلاق سراح الأسرى وتأخير العملية البرية

بلومبيرغ: إسرائيل قررت دعم جهود إطلاق سراح الأسرى وتأخير العملية البرية

هل دخلت شاحنات وقود إلى قطاع غزة؟

هل دخلت شاحنات وقود إلى قطاع غزة؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابة مستوطنيْن أحدهما خطيرة جراء صاروخ من غزة استهدف نتيفوت

إصابة مستوطنيْن أحدهما خطيرة جراء صاروخ من غزة استهدف نتيفوت

خالد مشعل: غزة اليوم تعاني من الدمار والتجويع ومحاولة التهجير

خالد مشعل: غزة اليوم تعاني من الدمار والتجويع ومحاولة التهجير

المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر: اشتراطات تعجيزية لإدخال المساعدات لقطاع غزة

المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر: اشتراطات تعجيزية لإدخال المساعدات لقطاع غزة

الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال يكثف من قصف واستهداف تجمعات المواطنين بالمناطق الحيوية

الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال يكثف من قصف واستهداف تجمعات المواطنين بالمناطق الحيوية

جيش الاحتلال: أكثر من 300 جندي وضابط سقطوا منذ بداية الحرب

جيش الاحتلال: أكثر من 300 جندي وضابط سقطوا منذ بداية الحرب

خمسة شهداء برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

خمسة شهداء برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية

حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

الهلال الأحمر المصري: من الممكن إدخال المزيد من شاحنات المساعدات خلال الأيام المقبلة للقطاع

الهلال الأحمر المصري: من الممكن إدخال المزيد من شاحنات المساعدات خلال الأيام المقبلة للقطاع

قصف إسرائيلي يُخرج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة

قصف إسرائيلي يُخرج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة

العاهل الأردني يحدد ثلاث أولويات بشأن الحرب على القطاع

العاهل الأردني يحدد ثلاث أولويات بشأن الحرب على القطاع

السيسي: نؤكد رفضنا التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء

السيسي: نؤكد رفضنا التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء