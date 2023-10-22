حماس: نجري اتصالات مع الأطراف المعنية بصفقة تبادل الأسرى

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) حسام بدران مساء اليوم الأحد، إن حركته تجري اتصالات مع الأطراف المعنية بشأن عمليات تبادل الأسرى.وأضاف بدران في حديث مع قناة (الجزيرة مباشر) أن الحديث عن الأسرى من الجنود والضباط أمر منفصل تماما.وحول التهديد بالعملية البرية في غزة ، قال بدران إن تهديدات نتنياهو وحكومته لا قيمة لها ، موضحا أن الاحتلال لديه تردد كبير في الدخول للحرب البرية.وتابع :" الاحتلال يدرك أن الدخول إلى قطاع غزة لن يكون سهلا ولا نستبعد أي خيار ، والمقاومة أكدت استعدادها الكامل لأي تدخل بري محتمل من جانب الاحتلال".