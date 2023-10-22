وزير جيش الاحتلال: العملية البرية في غزة يجب أن تكون الأخيرة

رام الله - دنيا الوطنقال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن العملية البرية في قطاع غزة "يجب أن تكون الأخيرة لأنه لن تكون هناك حماس بعدها".وأضاف غالانت، اليوم الأحد، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، أن "الأمر سيستغرق شهراً أو شهرين أو ثلاثة لكن في النهاية لن تكون هناك حماس"، وفق قوله.وفي وقت سابق اليوم، أفادت تقارير صحفية أميركية، بأن الولايات المتحدة، تضغط على إسرائيل لتأجيل الدخول البري لقطاع غزة.ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن تقرير أبرزته قناة (سي إن إن)، بأن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل بهذا الشأن لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات حول إطلاق سراح الأسرى، ونقل مساعدات إضافية إلى القطاع.