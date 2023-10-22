شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يُعلن مقتل أحد جنوده خلال محاولة توغل شرق خانيونس

جيش الاحتلال يُعلن مقتل أحد جنوده خلال محاولة توغل شرق خانيونس
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مقتل أحد حنوده، وإصابة آخرين بجراح مختلفة، جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على دبابة ومركبة هندسية، خلال محاولة توغّل نُفذت في وقت سابق اليوم، بمنطقة (كيسوفيم) شرق خانيونس جنوب القطاع.

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قالت في وقت سابق اليوم، إن عناصرها أوقعوا قوةً إسرائيلية مدرعة في كمينٍ محكم شرق خانيونس بعد عبورها السياج الحدودي لعدة أمتار.

وأكدت كتائب القسام في بيان مقتضب، أن عناصرها التحموا مع القوة المتسللة، "فدمروا جرافتين ودبابة وأجبروا القوة على الانسحاب وعادوا إلى قواعدهم بسلام".

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