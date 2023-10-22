شؤون فلسطينية

شهيدان برصاص الاحتلال غرب نابلس

شهيدان برصاص الاحتلال غرب نابلس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استشهد شاب وطفل، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية زواتا غرب نابلس.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الشاب جهاد مازن صبحي صالح (29 عاما) والطفل محمد قاسم أبو زر (17 عاما) خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية زواتا، فيما وصلت إصابتان إلى مستشفى رفيديا الحكومي، إحداها خطيرة في الصدر، وإصابة ثالثة طفيفة بالرصاص الحي في القدم وصلت إلى المستشفى العربي التخصصي.

وباستشهاد الشاب صالح والطفل أبو زر، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من الشهر الجاري إلى 93 شهيدا.

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