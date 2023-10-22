إصابة مستوطنيْن أحدهما خطيرة جراء صاروخ من غزة استهدف نتيفوت

رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 13) الإسرائيلية مساء اليوم الأحد، بإصابة اثنين من المستوطنين، أحدهما حالته خطيرة، جراء صاروخ أطلق من غزة، استهدف نتيفوت.وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قالت اليوم إن عناصرها أوقعوا قوةً إسرائيلية مدرعة في كمينٍ محكم شرق خانيونس بعد عبورها السياج الحدودي لعدة أمتار.وأكدت في بيان مقتضب، أن عناصرها التحموا مع القوة المتسللة، "فدمروا جرافتين ودبابة وأجبروا القوة على الانسحاب وعادوا إلى قواعدهم بسلام".وكانت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن هناك العديد من الإصابات، جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من غزة نحو منطقة "كيسوفيم".