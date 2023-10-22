كتائب القسام: أوقعنا قوةً إسرائيلية مدرعة في كمينٍ محكم شرق خانيونس





وكانت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن هناك العديد من الإصابات، جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من غزة نحو منطقة "كيسوفيم".

يتبع..



رام الله - دنيا الوطنقالت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن عناصرها أوقعوا قوةً إسرائيلية مدرعة في كمينٍ محكم شرق خانيونس بعد عبورها السياج الحدودي لعدة أمتار.وأكدت كتائب القسام في بيان مقتضب، أن عناصرها التحموا مع القوة المتسللة، "فدمروا جرافتين ودبابة وأجبروا القوة على الانسحاب وعادوا إلى قواعدهم بسلام".