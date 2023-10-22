شؤون فلسطينية

خالد مشعل: غزة اليوم تعاني من الدمار والتجويع ومحاولة التهجير

خالد مشعل: غزة اليوم تعاني من الدمار والتجويع ومحاولة التهجير
رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، اليوم الأحد، إن "غزة اليوم تعاني من هذا الدمار والتجويع ومحاولة التهجير، تخوض معركة عالمية مع هذا الكيان الذي تدعمه أمريكا وقوى الغرب".

إن "العدو أخذ ضوءًا أخضرَ من الأمريكان وبعض الدول الغربية، اجتمعوا علينا من أجل إعطاء سند مفتوح لهذا العدو ليدمر غزة".

وأضاف في تصريح أبرزه الموقع الرسمي للحركة: "هي سياسة الأرض المحروقة والدمار الشامل وسياسة التهجير"، مشيراً إلى أن "العالم ينظر بعين عوراء لا ترى إلى مصالح الصهاينة، وهم يظنون أنهم قادرون على سحق المقاومة وسحق حماس وسحق قطاع غزة، وتفكيك هذه الحاضنة الشعبية العظيمة".

وتابع مشعل: "هذه معركة بدأت بالأقصى، تنتصر له غزة، ثم رأينا هذا الانتقام الصهيوني من أهل غزة، ثم جاءت أمريكا تقود المعركة، وجاء الرئيس الأمريكي ليساند الاحتلال ويمنحهم المليارات والسلاح حتى يدمروا غزة".

وقال رئيس حركة حماس في الخارج، إن "أمريكا اليوم تقود المعركة وتخطط لتحقيق أهدافها بسحق حماس وتفكيك الحاضنة الشعبية الغزية، وإذا نجحوا كما يتمنون ويشتهون سيفرضون هيمنتهم على المنطقة، لكن أين هم من هذا الشعب العظيم".

وقال: "نحن نتكلم من موقع الثقة واليقين بأن الله ينصرنا، لقد صمدنا في 5 حروب سابقة ورددنا كيد العدو إلى نحره"، لافتاً إلى أن "هذا العدو الذي أخاف دولاً وجيوشاً، قد تمكنت المقاومة من هزيمته وكسر هيبته".

وتساءل مشعل: أين نحن من هذا المشهد العظيم والمسؤولية الكبيرة الهائلة، أين نحن حين يسألنا الله ماذا فعلتم لنصرة غزة، ونسائها وشيوخها، وعوائلها !؟.

وأوضح مشعل: بأن "الأقصى مسجدنا جميعا وقبلة نبينا وهويتنا وعزتنا، وبدون الأقصى لا قيمة للأمة. متسائلاً هل ننتظر حتى يهدم الأقصى ويهوّد؟ هل تنتظرون مصير الأقصى مثلما تهدم مساجد ومشافي وكنائس غزة؟

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