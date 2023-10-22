شؤون فلسطينية

المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر: اشتراطات تعجيزية لإدخال المساعدات لقطاع غزة

المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر: اشتراطات تعجيزية لإدخال المساعدات لقطاع غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر صالح التويجري اليوم الأحد، عن وجود اشتراطات تعجيزية لإدخال المساعدات من الاحتلال الإسرائيلي، إلى قطاع غزة.

جاء خلال مؤتمر صحفي مع الأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية، هيفاء أبو غزالة حول الأوضاع الإنسانية في غزة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقال التويجري، إنّ المساعدات متكدسة في الجانب المصري بانتظار قرار السماح بإدخالها، وفق ما نقل موقع (المملكة).

وأضاف أن المنظمة طلبت من الدول والحكومات والهلال الأحمر والصليب الأحمر أو المانحين (مقدمي المساعدات) التوقيف عن إرسال شيء إلى حين إدخال ما هو متكدس الآن في مطار العريش، وعلى حدود معبر رفح الحدودي مع مصر.

واعتبر أن إرسال إشعارات من "السلطات الإسرائيلية أو القوات الإسرائيلية" للمستشفيات لإخلاء المرضى أو إخلاء من يلجأ إليها من المدنيين انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأكّد أن كارثة فلسطين أو غزة هي غير مسبوقة ومن نوع آخر من جميع النواحي؛ سواء الحصار المطبق على غزة، أو منع الكهرباء والماء والدواء، وإقفال المنافذ واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

وتابع: "نحن في جريمة مكتملة الأركان، هناك استهداف للمدنيين، وللمنشآت المدنية بما فيها الصحية، ولرجال الإنقاذ والإسعاف والإغاثة، ولسيارات الإسعاف، وحصار مطبق على القطاع" حيث إنّ غزة تعاني من القصف الجوي والانتهاكات وتعاني من حرمانها من المساعدات الأساسية.

وبين التويجري أن المنظمة معنية بإيصال المساعدات والنداءات الإنسانية، حيث أرسل نداء بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وكانت الاستجابة لتغطية النداء منقطعة النظير.

وأوضح التويجري أن "العربية للهلال والصليب الأحمر" معنية بمراقبة تطبيق وتوثيق الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، حيث ترقى الانتهاكات إلى جرائم حرب، كما أنها معنية بتقديم الخدمات الإنسانية للمتضررين جراء الكوارث.

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