الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال يكثف من قصف واستهداف تجمعات المواطنين بالمناطق الحيوية





وأضاف في تصريح صحفي، بأنه تم توثيق ورصد استهداف وقصف الاحتلال لأكثر من 15 تجمعا بالمواطنين بالأسواق وأمام المخابز ومراكز الإيواء والساحات، ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى.





وقال إن الاحتلال يهدف لرفع أعداد الضحايا باستهداف تجمعات المواطنين في المناطق الحيوية والمنازل دون سابق إنذار، حيث استقبلت المستشفيات طوال العدوان نحو 50 حالة بالساعة الواحدة ما بين شهداء وجرحى.

رام الله - دنيا الوطنأفاد المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، اليوم الأحد، بأن الاحتلال يكثف من قصف واستهداف تجمعات المواطنين بالمناطق الحيوية مثل الأسواق والمخابز، بهدف القتل لرفع عدد ضحايا العدوان.