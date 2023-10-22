خمسة شهداء برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطناستشهد خمسة مواطنين وأصيب العشرات برصاص الاحتلال، فجر وصباح اليوم الأحد، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.في نابلس، استشهد مواطن، صباح اليوم الأحد، وأصيب ثلاثة آخرون بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عسكر شرق المدينة.وأعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الشاب مالك جميل شرقاوي (26 عاماً) برصاصة في القلب، أطلقها عليه جيش الاحتلال خلال اقتحام نابلس.وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات عنيفة اندلعت عقب اقتحام المخيم، ما أدى إلى إصابة ثلاثة آخرين بالرصاص، ووصفت جروحهم بالمستقرة.وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد مسيمي، بعد أن داهمت منزله وفتشته، خلال اقتحام المخيم.يأتي ذلك بعد وقت قليل من الإعلان عن استشهاد شاب، فجر اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال، فيما أصيب سبعة آخرون بجروح، خلال مواجهات اندلعت في بلدة طمون شمال شرق نابلس، وفي بلدة طوباس المجاورة.وأفاد شهود عيان، بأن أهالي البلدة تصدوا لقوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة طمون، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي، ما أدى إلى اصابة الشاب عدنان أبو حلمي (20 عاما) برصاصة في الرأس، ارتقى على إثرها شهيدا.وأضاف الشهود، أن سبعة شبان آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة، في مواجهات اندلعت ببلدة طوباس.ونعت مساجد محافظة طوباس عبر مكبرات الصوت الشهيد ابو حلمي، وأعلن الإضراب وتعطيل المدارس فيها حدادا على الشهيد.كما استشهد شاب، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين.وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب عبيدة خالد ناصر كميل، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال.وكان شابان، استشهدا، وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح، فجر اليوم الأحد، بعد استهداف طائرات الاحتلال مسجداً في مخيم جنين.وأفاد مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين محمود السعدي، باستشهاد شابين، عقب استهداف مسجد الأنصار في حارة الدمج كانا بداخله، ما أدى إلى استشهاد الشاب محمد حسين عبد الحفيظ، في حين وصل الشهيد الثاني أشلاءً إلى المستشفى"، ولم تعرف هويته بعد.وأضاف السعدي، أن ثلاثة مواطنين أصيبوا بجروح جراء عملية القصف، أحدهم بشظايا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأعلنت مديرة تربية جنين سلام الطاهر، أن الدوام في مدارس مدينة جنين ومخيمها، اليوم الأحد، سيكون في تمام الساعة التاسعة صباحا، وذلك حفاظا على سلامة الطلبة، نتيجة الأوضاع التي تمر بها المدينة ومخيمها، عقب استشهاد الشابين جراء استهدافهما بقصف إسرائيلي لمسجد في مخيم جنين.