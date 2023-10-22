شؤون فلسطينية

حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية

حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت 35 مواطناً تركزت في رام الله والخليل وجنين.

وفي محافظة رام والله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 17 مواطناً، حيث أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر نعمة غرب رام الله، واعتقلت كلا من: أسامة ناصر عبده، وعبد الله زاهر عبده، ومحمد ذيب أبو عادي، ومحمد حسن أبو عادي، وعبد الحكيم أبو عادي، بعد مداهمة منازلهم في القرية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مجاهد محمود علقم ( 32 عاما)، ومحمد محمود علقم (20 عاما)، وخليل هاني عقل أبو صفية (19 عاما)، ومجدي سليم حمدان (31 عاما)، وعلى هشام حمدان (30 عاما)، وعرفات ياسر حمدان (25 عاما)، وهاني عقل أبو صفية (50 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم في قرية بيت سيرا، غرب رام الله.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، رئيس بلدية البيرة إسلام الطويل بعد أن داهمت منزله في مدينة البيرة، والاسير المحرر صالح جميل نوفل (45 عاما) من قرية راس كركر شمال غرب رام الله، واعتقلت المواطنين براء عودة، وعز الدين عودة من قرية دير عمار شمال غرب رام الله، ومحمد صالح محمد بدر (35 عاما)، بعد مداهمة منزله في قرية بيت لقيا جنب غرب رام الله. 

كما اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، 13 مواطنا خلال حملة مداهمة وتفتيش نفذتها في محافظة الخليل، جنوب الضفة.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت معاذ محمد أبو عرفة، وبلال فضل الزعارير، وبراء غزال، وسام الشرباتي.

ومن بلدة بيت كاحل، شمال الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال: أسامة فضل عصافرة، وحسن حسين زهور، وعزام محمد عصافرة، وحمزة عبد المهدي زهور، ومحمد محمود ابريوش، ومن بلدة دورا جنوبا اعتقلت سامي امطير، وعبد الرحيم الدرابيع ونجله اسيد، ومحمود جعفر ابو عرقوب.

كما ألحقت قوات الاحتلال أضرارا مادية جسيمة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم خلال عملية الاعتقال والتفتيش

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خمسة شبان من بلدة كفر راعي جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الأسير المحرر يوسف زياد نزال، وكرم شاهر يحيي، ومحمود مهند يعاقبة، والشقيقين هشام وعصام نبيل ذياب، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال سلّمت بلال شقيق المعتقلين ذياب بلاغا لتسليم نفسه في معسكر "سالم" العسكري.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين، وحاصرت منزل الأسير المحرر يوسف زياد نزال، وسط اندلاع مواجهات.

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