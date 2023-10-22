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الهلال الأحمر المصري: من الممكن إدخال المزيد من شاحنات المساعدات خلال الأيام المقبلة للقطاع

الهلال الأحمر المصري: من الممكن إدخال المزيد من شاحنات المساعدات خلال الأيام المقبلة للقطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، خالد زايد، اليوم الأحد، أنه من الممكن إدخال المزيد من شاحنات المساعدات خلال الأيام المقبلة إلى غزة.

وأضاف في تصريح صحفي، أن الهلال الأحمر يستقبل في بعض الأحيان ثلاث طائرات مساعدات من مختلف دول العالم، وننتظر قرار إدخالها إلى غزة، وفق ما نقل موقع (المملكة).

وفتح صباح أمس السبت، معبر رفح الحدودي، لإدخال مستلزمات طبية وأدوية إلى قطاع غزة.

وتحركت الشاحنات في طريقهما إلى قطاع غزة، وذلك بعدما عبرت معبر رفح، حيث تم تفريغ عدد من الشاحنات المصرية.

وتنتظر المئات من الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والدوائية أمام معبر رفح، استعدادا لعبورها إلى داخل قطاع غزة، وذلك بعد ورود العديد من المساعدات سواء العربية أو الدولية.

وحسب الهلال الأحمر، فقد ضمت القافلة الإغاثية الأولى 20 شاحنة، ومرت تباعاً من معبر رفح حالياً، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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