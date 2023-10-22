شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الاقصى المبارك، فيما منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الطلبة الدارسين داخل مدارس الأقصى من الوصول إليها.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال ترفض منذ ساعات الصباح السماح للطلاب بالدخول الى مدارس رياض الاقصى الموجودة داخل باحات المسجد وقامت بتفتيشهم والتنكيل بعدد منهم.

يتزامن ذلك مع اقتحام عشرات المستوطنين لباحات المسجد بالتزامن مع تشديد الاجراءات على ابوابه ومنع المصلين من الدخول والسماح فقط لكبار السن بذلك.

أخبار ذات صلة

خمسة شهداء برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

خمسة شهداء برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية

حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

عشرات الشهداء والجرحى في استهدافات إسرائيلية جديدة لمنازل بقطاع غزة

عشرات الشهداء والجرحى في استهدافات إسرائيلية جديدة لمنازل بقطاع غزة

شهيد وخمس إصابات برصاص الاحتلال في طوباس

شهيد وخمس إصابات برصاص الاحتلال في طوباس

فيديو.. شهيد وإصابات في قصف إسرائيلي لمسجد الأنصار بمخيم جنين

فيديو.. شهيد وإصابات في قصف إسرائيلي لمسجد الأنصار بمخيم جنين

القسام: أبلغنا قطر أننا سنطلق سراح محتجزتَين لأسباب إنسانية لكن الاحتلال رفض استلامهما

القسام: أبلغنا قطر أننا سنطلق سراح محتجزتَين لأسباب إنسانية لكن الاحتلال رفض استلامهما

الإعلامي الحكومي بغزة: قافلة المساعدات التي دخلت القطاع &quot;نقطة في بحر&quot;

الإعلامي الحكومي بغزة: قافلة المساعدات التي دخلت القطاع "نقطة في بحر"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الإعلامي الحكومي بغزة: قافلة المساعدات التي دخلت القطاع &quot;نقطة في بحر&quot;

الإعلامي الحكومي بغزة: قافلة المساعدات التي دخلت القطاع "نقطة في بحر"

هنية وأردوغان يبحثان آخر المستجدات في قطاع غزة

هنية وأردوغان يبحثان آخر المستجدات في قطاع غزة

رئيس أركان جيش الاحتلال: غزة معقدة ومكتظة و&quot;العدو&quot; يحضّر لنا كثيراً من الأمور

رئيس أركان جيش الاحتلال: غزة معقدة ومكتظة و"العدو" يحضّر لنا كثيراً من الأمور

الصحة بغزة تُعلن إحصائية جديدة لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان

الصحة بغزة تُعلن إحصائية جديدة لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان

حماس تنعى عضو مكتبها السياسي أسامة المزيني

حماس تنعى عضو مكتبها السياسي أسامة المزيني

فتح معبر رفح الحدودي لإدخال مستلزمات طبية وأدوية إلى القطاع

فتح معبر رفح الحدودي لإدخال مستلزمات طبية وأدوية إلى القطاع

الرئيس عباس: لن نرحل وسنبقى في أرضنا

الرئيس عباس: لن نرحل وسنبقى في أرضنا

طالت نحو 70 مواطناً.. حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في رام الله والخليل

طالت نحو 70 مواطناً.. حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في رام الله والخليل

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

العاهل الأردني يحدد ثلاث أولويات بشأن الحرب على القطاع

العاهل الأردني يحدد ثلاث أولويات بشأن الحرب على القطاع

السيسي: نؤكد رفضنا التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء

السيسي: نؤكد رفضنا التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء

إغلاق جسر الملك حسين غداً من الجانب الإسرائيلي

إغلاق جسر الملك حسين غداً من الجانب الإسرائيلي

مصر تستضيف قمة دولية غداً لبحث تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام

مصر تستضيف قمة دولية غداً لبحث تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام