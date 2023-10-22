عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الاقصى المبارك، فيما منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الطلبة الدارسين داخل مدارس الأقصى من الوصول إليها.وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال ترفض منذ ساعات الصباح السماح للطلاب بالدخول الى مدارس رياض الاقصى الموجودة داخل باحات المسجد وقامت بتفتيشهم والتنكيل بعدد منهم.يتزامن ذلك مع اقتحام عشرات المستوطنين لباحات المسجد بالتزامن مع تشديد الاجراءات على ابوابه ومنع المصلين من الدخول والسماح فقط لكبار السن بذلك.