دولي

الولايات المتحدة تُرسل أنظمة دفاع جوي وقوات إضافية للشرق الأوسط

الولايات المتحدة تُرسل أنظمة دفاع جوي وقوات إضافية للشرق الأوسط
أنظمة دفاع جوي من طراز ثاد
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن تُرسل الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة المقبلة، أنظمة دفاع جوي إضافية في الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية، (بنتاغون)، بأن واشنطن سترسل منظومة دفاع جوي من طراز "ثاد" والمزيد من أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية "باتريوت" إلى الشرق الأوسط رداً على الهجمات الأخيرة على القوات الأميركية في المنطقة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن "وجهت اليوم بسلسلة من الخطوات الإضافية لتعزيز موقف وزارة الدفاع في المنطقة"، وأنه سيرسل قوات إضافية إلى المنطقة لكنه لم يذكر عددهم.

جاء ذلك بعد مناقشات مستفيضة أجراها أوستن مع الرئيس جو بايدن بشأن التصعيد الأخير من قبل إيران والقوى التي تعمل بالوكالة عنها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وكانت فصائل مسلحة في العراق، قد أعلنت أمس السبت، استهداف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي العراق.

وهذا هو الاستهداف الثاني للقاعدة خلال يومين، وسط أجواء التوتر التي تشهدها المنطقة.

ووصلت أقوى وأغلى حاملة طائرات في العالم إلى إسرائيل، الإثنين الماضي، بعد أن أعلنت واشنطن نشرها في البحر المتوسط، في أعقاب الهجمات التي أطلقتها حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وبعد وصول تلك الحاملة "جيرالد فورد"، تترقب المنطقة وصول حاملة الطائرات الأميركية "دوايت أيزنهاور"، خلال الأسبوعين المقبلين.

ووفق صحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية، فإن انضمام "أيزنهاور" إلى "فورد" يعد بمثابة المرة الأولى التي يتم فيها نشر حاملتين في المنطقة منذ آار/مارس 2020، عندما أدت الهجمات الصاروخية التي استهدفت معسكر التاجي، وهي منشأة عسكرية عراقية شمال بغداد، إلى مقتل جنديين أميركيين وبريطاني واحد.

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