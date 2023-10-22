عشرات الشهداء والجرحى في استهدافات إسرائيلية جديدة لمنازل بقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطناستشهد وأصيب العشرات فجر اليوم الأحد، إثر استهدافات إسرائيلية لمنازل المواطنين في مناطق متفرقة من قطاع غزة.ونقلت قناة (الجزيرة) عن مصادر طبية، بأن نحو 50 مواطناً استشهدوا الليلة الماضية، في القصف الإسرائيلي المتواصل منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.وحسب ما أفادت به وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، فإن طائرات الاحتلال استهدفت منزلاً لعائلة "أبو دحروج" بمنطقة الزوايدة وسط القطاع.كما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "سويدان" غرب مشفى الشفاء بغزة، بالإضافة إلى عمارة المزنر في شارع الثلاثيني وسط المدينة.كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "الأسطل" خلف شركة جوال وسط محافظة خانيونس، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، فيما استهدفت شقة في أحد أبراج منطقة الصفطاوي قرب مدرسة سعد.وأعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء أمس السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الخامس عشر على التوالي إلى 4385 شهيداً و13561 مصاباً بجراح مختلفة، مبينة أن 70٪ من ضحايا العدوان من الأطفال والنساء والمسنين.