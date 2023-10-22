شهيد وخمس إصابات برصاص الاحتلال في طوباس

رام الله - دنيا الوطناستشهد شاب وأصيب خمسة آخرون فجر اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس، بالضفة الغربية.وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الفتى عدنان بني عودة، فيما تعامت مع خمس إصابات بالرصاص الحي، جرى نقلهم إلى المستشفى في المدينة لتلقي العلاج، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وكان شاب استشهد وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، فجر اليوم الأحد، بعد استهداف طائرات الاحتلال مسجداً في مخيم جنين.وأفاد مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين محمود السعدي، باستشهاد شاب لم تعرف هويته بعد، وإصابة ثلاثة مواطنين احدهم بشظايا، بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمسجد الأنصار في حارة الدمج بالمخيم.