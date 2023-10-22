فيديو.. شهيد وإصابات في قصف إسرائيلي لمسجد الأنصار بمخيم جنين

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد مواطن، وإصابة خمسة آخرين، في قصف إسرائيلي، استهدف مسجد الأنصار بمخيم جنين، فجر اليوم الأحد.وذكرت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى أطراف ومداخل جنين بعد قصفه مسجد الأنصاري بالمخيم.بدوره، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه استهدف في عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن العام (شاباك) نفقاً أسفل مسجد الأنصار في جنين.وقال الجيش في بيان له:‏ "استهدفنا خلية تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي داخل المسجد خططت لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل"، وفق زعمه.