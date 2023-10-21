القسام: أبلغنا قطر أننا سنطلق سراح محتجزتَين لأسباب إنسانية لكن الاحتلال رفض استلامهما



وتابع أبو عبيدة أن إطلاق سراحهما "لأسبابٍ إنسانيةٍ قاهرة ودون مقابل؛ إلا أن حكومة الاحتلال رفضت استلامهما".



وفي إعلان آخر، قال أبو عبيدة، إن كتائب القسام "على استعدادٍ أن تطلق سراح المحتجزتَين "نوريت" و"يوخفد" غداً بنفس الإجراءات التي تم من خلالها إطلاق سراح المحتجزتَين الأمريكيتين يوم أمس".



وأمس الجمعة، أعلن أبو عبيدة أنه "استجابة لجهود قطرية أطلقنا سراح محتجزتين أمريكيتين (أم وابنتها) لدواع إنسانية".



وأضاف أن الخطوة جاءت "لنثبت للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته الفاشية هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة".



وكان أبو عبيدة، قد كشف يوم الاثنين الماضي، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بين 200 إلى 250 أسيراً، مشيراً إلى أن 22 أسيراً فقدوا حياتهم حتى الآن بسبب القصف المتواصل على قطاع غزة.



وأوضح أبو عبيدة، في كلمة له أننا "نرعى الأسرى بما يقتضيه الواجب الأخلاقي والإنساني، ويأكلون مما نأكل ويشربون مما نشرب".



وأضاف: "لدينا مجموعة من المحتجزين من جنسيات مختلفة فإنا نعتبرهم ضيوفا لدينا، وفي اللحظة التي تسمح بها الظروف الميدانية باطلاق سراحهم سنقوم بذلك".



وتابع أبو عبيدة: "ندعو كل دول العالم لتحذير حملة جنسياتها من القتال في جيش العدو، وأي مقاتل في جيش الاحتلال يحمل جنسية أخرى سنتعامل معه كعدو مباشر".



وأردف: "نؤكد لكل العالم وكل من يريد أن يتدخل في ملف الأسرى، أننا مصرون على إدخال الفرحة إلى كل بيت فلسطيني في هذه الملف المقدس".



وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، اقتحمت بآلاف المقاومين، إلى جانب فصائل المقاومة الفلسطينية، مستوطنات غلاف غزة، يوم السبت، 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وقتلت مئات الجنود الإسرائيلين، وأسرت قرابة 200 جندي، واستولت على معدات عسكرية في المواقع المنتشرة داخل الغلاف، ضمن معركة "طوفان الأقصى" المستمرة، والتي جاءت رداً على اعتداء الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته وأسراه.





رام الله - دنيا الوطنقال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنهم أبلغوا الجانب القطري أمس الجمعة، أنهم سيطلقون سراح محمد، لأسباب إنسانية دون مقابل، لكن الاحتلال رفض استلامهما.وفي تغريدة عبر حسابه بموقع (تيلجرام)، قال أبو عبيدة: "قمنا بإبلاغ الإخوة القطريين مساء أمس أننا سنطلق سراح كل من: نوريت يتسحاك بطاقة رقم 001145416، ويوخفد ليفشيتز بطاقة رقم 005236955".