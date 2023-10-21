شؤون فلسطينية

الإعلامي الحكومي بغزة: قافلة المساعدات التي دخلت القطاع "نقطة في بحر"

الإعلامي الحكومي بغزة: قافلة المساعدات التي دخلت القطاع "نقطة في بحر"
جانب من المساعدات الإنسانية الي دخلت قطاع غزة اليوم
رام الله - دنيا الوطن
قال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن قافلة المساعدات التي دخلت اليوم السبت عبر معبر رفح، هي نقطة في بحر احتياجات القطاع المنكوب.

ودعا معروف، في تصريح صحفي، إلى إدخال المساعدات العاجلة إلى القطاع وإجلاء الجرحى، مضيفاً: " إن لم تكن السماعدات وفق احتياجاتنا الهائلة فلا جدوى منها ولا قيمة لها".

وأكد أن هناك نقص حاد في الوقود الذي يعتبر عصب المستشفيات ومحطات تحلية المياه والمرافق الحيوية، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) الحكومية المحلية.

في سياق متصل، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر الجاري، بلغ 4385 شهيداً منهم: 1756 طفلاً و967 سيدة، وإصابة 13561 مواطناً.

وأوضح المكتب، في التحديث اليومي حول عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر لليوم 15 توالياً، أنه استشهد 248 مواطناً خلال الـ 24 ساعة الماضية، منهم 56 شهيداً بمناطق جنوب قطاع غزة التي ما يزال يزعم الاحتلال أنها آمنة.

وذكر أن "164 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي أو كلي، توزعت على النحو التالي: 5635 مبنى سكنياً هدمها الاحتلال كلياً، تضم 15100 وحدة سكنية، فيما تضررت نحو 139 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 10656 وحدة سكنية غير صالحة للسكن".

ودمّر الاحتلال 67 مقراً حكومياً وعشرات المرافق العامة والخدماتية وألحق فيها الضرر الكبير، فيما يواصل استهداف المؤسسات التعليمية، حيث تعرّضت 176 مدرسة لأضرار متنوعة، منها 30 مدرسة خرجت عن الخدمة.

وبلغ إجمالي عدد النازحين نحو مليون و400 ألف مواطناً، نصفهم في مراكز الإيواء البالغ عددها 217 مركزاً، والآخرين يتواجدون في التجمعات المستضيفة من الأقارب والأصدقاء وغيرهم.

 وأشار المكتب إلى أن جميع الإحصائيات الرسمية التي وثقتها الطواقم الحكومية الميدانية هو ما استطاعت الوصول إليه مع تواصل قصف الاحتلال على القطاع وتعذر الوصول لمناطق واسعة بسبب تواصل القصف.

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