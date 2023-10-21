هنية وأردوغان يبحثان آخر المستجدات في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنبحث إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، آخر المستجدات في قطاع غزة.وبحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فإن مباحثات أردوغان وهنية جاءت خلال اتصال هاتفي، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم الخامس عشر توالياً.وأكد أردوغان، أن أنقرة "تسعى جاهدة من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإمكانية علاج الجرحى في تركيا عند الضرورة، وأنها تبذل جهودا حثيثة لضمان وقف إطلاق النار في المنطقة في أقرب وقت".وشدد على أنه "لا يمكن إيجاد حل دائم للقضية الإسرائيلية الفلسطينية دون إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس"، بحسب البيان.وأضاف أردوغان أن تركيا ستواصل مساعيها على الساحة الدولية من أجل إحلال السلام الدائم.