شاهد: 100 ألف متظاهر في لندن دعماً لغزة ورفضاً للعدوان الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنشارك عشرات الآلاف في مسيرة مؤيدة لفلسطين وسط لندن، ومطالبين بإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، المستمر لأكثر من أسبوعين، والذي أسفر عن أكثر من أربعة آلاف شهيد، وآلاف الجرحى، غالبيتهم من النساء والأطفال.وأفادت شرطة العاصمة البريطانية بأن ما يقدر بنحو 100 ألف متظاهر تجمعوا بعد ظهر السبت للاحتجاج، مع توجه الموكب من قوس ماربل آرك نحو طريق وايت هول.ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "فلسطين حرة"، بينما رفع آخرون العلم الفلسطيني وأطلقوا مشاعل من الدخان الأخضر، وفق ما جاء على موقع (سكاي نيوز) عربية.وخلال الأيام الماضية، شهدت العديد من الدول حول العالم مظاهرات كبيرة ، طالب فيها المحتجون بإيقاف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة، وقصفه آلاف المنازل على رؤس ساكنيها، وارتكاب مئات المجازر، لليوم الخامس عشر على التوالي.