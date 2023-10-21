شؤون فلسطينية

رئيس أركان جيش الاحتلال: غزة معقدة ومكتظة و"العدو" يحضر لنا كثيراً من الأمور

رئيس أركان جيش الاحتلال: غزة معقدة ومكتظة و"العدو" يحضر لنا كثيراً من الأمور
رئيس أركان جيش الاحتلال هيرتسي هليفي
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس أركان جيش الاحتلال، هيرتسي هليفي إن "غزة معقدة ومكتظة، إذ أن العدو يحضر لنا الكثير من الأمور ونحن كذلك الأمر.

وأضاف هليفي خلال لقائه ضباط فرقة (غولاني)، ضمن الاستعداد للهجوم البري على قطاع غزة: "كونوا على قدر من الشجاعة والحزم ومنح الجنود الكثير من الثقة"، معتبراً أن "هذه الروح ستحقق النصر والاحترافية هي التي ستحدد النتيجة".

وتابع: "سندخل قطاع غزة ونخوض مهمة عملياتية للقضاء على عناصر حماس"، وفق تعبيره.

تأتي تصريحات هليفي في وقت، تستمر طائرات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على قطاع غزة، وقصفها آلاف المنازل على رؤس ساكنيها، وارتكاب مئات المجازر، لليوم الخامس عشر على التوالي.

فيما تواصل المقاومة الفلسطينية الرد على عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأسراه ومقدساته، بإطلاق مئات الصواريخ، صوب مستوطنات غلاف غزة، وكذلك تل أبيب والقدس وأسدود، ضمن معركة "طوفان الأقصى" المستمرة.


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