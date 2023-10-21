شؤون فلسطينية

حماس تنعى عضو مكتبها السياسي أسامة المزيني

حماس تنعى عضو مكتبها السياسي أسامة المزيني
أسامة المزيني
رام الله - دنيا الوطن
نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، عضو مكتبها السياسي أسامة المزيني، والذي استشهد جراء القصف والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لليوم الخامس عشر على التوالي.

وقالت الحركة في بيان لها، إن المزيني "كرّس حياته في خدمة فلسطين وشعبها الأبي، وتنقل كذلك بين مناصب أكاديمية وحركية عدة تتمثل في حضوره القوي في ملف صفقة تبادل وفاء الأحرار عام 2011، إضافة إلى تعرضه للاعتقال في سجون الاحتلال سنوات عدة".

وكان عضوا المكتب السياسي لحركة (حماس) زكريا أبو معمر وجواد أبو شمالة قد استُشهدا بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، في العاشر من الشهر الجاري.

وعقب ذلك، استشهدت العضو في المكتب السياسي لـ(حماس) جميلة الشنطي، بقصف إسرائيلي منزلها في غزة.

وظهر اليوم، أعلنت وزارة الصحة بغزة استشهاد 4385 مواطناً، وأكثر من 14 ألف جريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، جراء عدوان الاحتلال المستمر على القطاع للأسبوع الثالث.

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