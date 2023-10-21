شؤون فلسطينية

فتح معبر رفح الحدودي لإدخال مستلزمات طبية وأدوية إلى القطاع

فتح معبر رفح الحدودي لإدخال مستلزمات طبية وأدوية إلى القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
فتح صباح اليوم السبت، معبر رفح الحدودي، لإدخال مستلزمات طبية وأدوية إلى قطاع غزة.

ويتعرض القطاع لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 15 يوما، أدى إلى نزوح نحو مليون مواطن، وتدمير البنية التحتية بشكل كامل، وانهيار في المنظومة الصحية.

وتحركت فعليا الشاحنات في طريقهما إلى قطاع غزة، وذلك بعدما عبرت معبر رفح، حيث تم تفريغ عدد من الشاحنات المصرية، كما تنتظر المئات من الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والدوائية أمام معبر رفح، استعدادا لعبورها إلى داخل قطاع غزة، وذلك بعد ورود العديد من المساعدات سواء العربية أو الدولية.

وحسب الهلال الأحمر، فقد ضمت القافلة الإغاثية الأولى 20 شاحنة، وتمر تباعا من معبر رفح حالياً، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ويأتي فتح المعبر بعد جهود حثيثة بذلتها القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس، وبالتنسيق الكامل مع الأشقاء في مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأطراف العربية، والاقليمية، والدولية،  حيث توجه سيادته ظهر يوم أمس الجمعة، إلى القاهرة، للقاء عدد كبير من قادة الدول، حاملا معه رسالة الشعب الفلسطيني الداعية لوقف العدوان، ومنع التهجير، وسرعة إيصال المواد الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، وأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

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