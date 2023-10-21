السيسي: نؤكد رفضنا التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء



وتابع: اتفقت مع الرئيس الأميركي على تشغيل المعبر بشكل مستدام بإشراف وتنسيق كامل مع الأمم المتحدة ووكالة (أونروا) وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وأن يتم توزيع المساعدات بإشراف الأمم المتحدة.



رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إن "العالم لا يجب أن يقبل استخدام الضغط الإنساني للإجبار على التهجير وقد أكدت مصر على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين، ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء".وأضاف في مستهل أعمال قمة القاهرة للسلام: بأن "تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث أبدا على حساب مصر".وشدد السيسي على أن "مصر منذ اللحظة الأولى انخرطت في جهود لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة"، مشيراً إلى أنها لم تغلق معبر رفح في أي لحظة إلا أن القصف الإسرائيلي المتكرر لجانبه الفلسطيني حال دون عمله.