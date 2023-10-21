الاحتلال يُقرر رفع مستوى التحذير من سفر الإسرائيليين إلى مصر والأردن والمغرب

رام الله - دنيا الوطنقرر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم السبت، رفع مستوى التحذير من السفر إلى مصر والأردن للمستوى الرابع "تهديد شديد" وإلى المغرب للمستوى الثالث.جاء ذلك بسبب تفاقم كبير للاحتجاجات ضد إسرائيل، في العديد من البلدان حول العالم خاصة الدول العربية، على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.كما طالب الإسرائيليين المقيمين في مصر والأردن والمغرب، بمغادرتها فوراً حتى إشعار آخر، كما أوصى بتجنب الإقامة في تركيا والإمارات والبحرين، وكذلك ماليزيا وبنجلاديش وإندونيسيا وجزر المالديف.