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طالت نحو 70 مواطناً.. حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في رام الله والخليل

طالت نحو 70 مواطناً.. حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في رام الله والخليل
اعتقالات - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت نحو 70 مواطناً، وتركزت في رام الله والخليل.

في محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 41 مواطنا بينهم معتقلون محررون.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن مصادر محلية قولها، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة المحررين، وهم: أديب فريد وهدان، وصائب فهمي أبو سليم، وإسلام ماجد دنون، ومحمود عبد القادر أبو سليم، وقيس وهدان، والناشط فخر عاهد خلف، وزهدي حسن دنون، وشاكر أبو سليم، ومحمد أحمد أبو تركي، بعد أن داهمت منازلهم في قرية رنتيس شمال غرب رام الله.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: إحسان خالد خصيب، وخالد إحسان خصيب، ويوسف إحسان خصيب، وهادي إحسان خصيب، ومحمد إحسان خصيب، وعبد الرازق خصيب، وعلي عبد الرازق خصيب، وتيسير خصيب، ومؤمن نزال، وقتيبة خصيب، وحسن أدهم، وعلي عبد الرازق خصيب، ورامي ذيب فواز، وعادل محمد قاسم، ومحمد باسم خصيب، وراشد عوض خصيب، وخليل صالح، ونصر خصيب، ومحمد عماد، وأيمن العطشان، وأيسر نعيم، ومحسن صالح، ومهند عبد العليم خصيب، من قرية عارورة، شمال غرب المحافظة.

كما اعتلت قوات الاحتلال سطح أحد المنازل في عارورة، وحولته لثكنة عسكرية، قبل أن تنسحب منه.

ومن المزرعة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال المحررين محمد شريتح، ورأفت ربيع، وعقل ربيع، ويحيى عودة، وعبود عبوش، ووائل جمعة، وخالد شفيق، وعلي حنون من بلدة المزرعة الغربية، شمال غرب رام الله، والمواطن صدّيق العوري من البيرة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت، فجر اليوم السبت، حي سطح مرحبا بمدينة البيرة، واعتقلت المواطن جلال رمانة ونجله محمد بعد مداهمة منزليهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، 26 مواطناً من محافظة الخليل، غالبيتهم معتقلون محررون.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل، واعتقلت كلا من: المحررين أشرف راجح طه، ويوسف أبو حسين، وجميل طالب العجلوني، ومنجد ذياب الجندي، ومحمود سدر، وأديب القواسمي، والطالبين الجامعيين عبد الله صلاح، ومهند قفيشة، نمر غيث، بعد دهم وتفتيش منازلهم.

 وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل، واعتقلت 17 مواطنا، وهم: عبد عودة محمود الحروب، والشقيقين عودة وعز محمود عودة الحروب، وأحمد محمد ذياب الحروب، ومحمود يوسف أبو العبد الحروب، ومعتصم يوسف الحروب، وفادي يوسف الحروب، وداوود الحروب، وبلال خضر الحروب، وعز قاسم عواد، ونبيل الرجوب، وعطية الرجوب، وتوفيق الرجوب، وحمزة حسين الحروب، وحمد الحروب، ومنتصر الحروب، والمحرر عبد الباسط الحروب، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت يوم أمس 53 مواطنا من محافظة الخليل، غالبيتهم معتقلون محررون.

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