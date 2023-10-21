مفوض عام أونروا: لا توجد كلمات يمكن وصف مستوى الإدانة لجميع الفظائع والانتهاكات بغزة

رام الله - دنيا الوطنأفاد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، إنه لا توجد كلمات يمكن أن تصف مستوى الإدانة لجميع الفظائع والانتهاكات في غزة.وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة)، بأنه يجب حماية حياة كل المدنيين وسلامة مرافق الأمم المتحدة والبنية التحتية بما فيها المشافي.وشدد على أن "على جميع الأطراف التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وهو السبيل الوحيد للخروج من الفوضى".وقال لازاريني: إن 17 من موظفينا في غزة قتلوا، وتأثر 35 منشأة تابعة للوكالة وبعضها تعرض للقصف المباشر.