السفارة الأميركية في إسرائيل: فتح معبر رفح البري صباح اليوم

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السفارة الأمريكية في إسرائيل، اليوم السبت، بأن معبر رفح البري، سيفتح في العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي.وأضافت السفارة وفق ما نقلت قناة (الجزيرة)، إذا تم فتح المعبر فمن غير الواضح إلى أي مدى قد يتمكن الرعايا الأجانب من المغادرة.من جهته، قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة، إن "القافلة الأولى من المساعدات التي ستدخل من معبر رفح محدودة ولن تغير من الوضع الكارثي بالقطاع".وأضاف بأن "قافلة المساعدات الإغاثية التي يفترض دخولها اليوم تضم 20 شاحنة ستشمل أدوية ومستلزمات طبية وكمية محدودة من المواد الغذائية (علب)".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال أمس الجمعة، إنه من المرجح أن تدخل أولى شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة خلال الساعات الـ24 إلى 48 القادمة، وأوضح أن واشنطن حصلت على التزام مصري إسرائيلي مشترك بفتح معبر رفح البري.يشار إلى أن آليات مصرية قد دخلت صباح أمس إلى الجانب الفلسطيني من المعبر لاصلاح الدمار الذي وقع فيه بفعل استهدافه من قبل طائرات الاحتلال اكثر من مرة في الايام الماضية فيما تواصل شاحنات المساعدات الانتظار في الجانب المصري.