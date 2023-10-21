الولايات المتحدة تُؤكد التزامها بتقديم 100 مليون دولار من التمويل الإنساني للقطاع





وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، أعلن أنه سيدعم الضفة الغربية والنازحين في القطاع، بمبلغ 100 مليون دولار، وذلك خلال زيارته لإسرائيل، في 18 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.



ووفق باور، فإن هذا التمويل سيدعم النازحين والمتضررين من النزاع بالمياه النظيفة والغذاء ودعم النظافة والرعاية الطبية والاحتياجات الأساسية الأخرى.

وأعرب مدير البرنامج عن تقدير الولايات المتحدة للحكومات المانحة التي تقدم التمويل بالفعل وحث المجموعة على مواصلة زيادة دعمها.

رام الله - دنيا الوطنأكدت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، التزام الولايات المتحدة بتقديم 100 مليون دولار من التمويل الإنساني لقطاع غزة.