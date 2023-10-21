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دولي

مقتل جندي نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان

مقتل جندي نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان
مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) اليوم السبت، بمقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين، نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال، أكدت بأن الجيش هاجم سلسلة من أهداف (حزب الله) في لبنان الليلة الماضية، ردًا على إطلاق صواريخ وقذائف مضادة.

وكانت سلطة الطوارئ الوطنية التابعة لوزارة جيش الاحتلال، أعلنت أمس عن تفعيل خطة إخلاء سكان (كريات شمونة) عند الحدود الشمالية، الى بيوت ضيافة بتمويل من الحكومة.

ووفق ما قال المتحدث باسم الجيش، في تغريدة عبر منصة (إكس)، فقد تمت المصادقة على تفعيل الخطة من قبل وزير الجيش يؤاف غالانت. 

وقد أبلغت قيادة الجبهة الداخلية رئيس البلدية عن القرار، فيما ستدار الخطة من قبل السلطة المحلية، ووزارة السياحة وسلطة الطوارئ الوطنية التابعة لوزارة الجيش.

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