فجراً.. عشرات الشهداء والجرحى في استهدافات إسرائيلية جديدة بالقطاع

كما قصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة "الكرد" على رؤوس ساكنيه في حي الجنينة برفح، ووجود عدد من الإصابات تحت الأنقاض.





ووفق ما نقلت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، فقد قصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة "الحواجري" في ديرالبلح وسط قطاع غزة، وهناك عدد من الشهداء والجرحى.





وفي شمال القطاع، أغار طيران الاحتلال، على منزل لعائلة "المدهون" على رؤوس ساكنيه قرب مدرسة عثمان بن عفان، واستهدف منزلاً آخر في منطقة الصفطاوي.





وفي مدينة غزة، استهدف طيران الاحتلال عمارة "السعادة 6" قرب دوار أبو مازن غرب مدينة غزة، وهناك عدد من المواطنين المحاصرين داخل بدروم العمارة.



كما وصل مشفي الأندونيسى شمال القطاع، 14 شهيداً حتى اللحظة نتيجة قصف طيران الاحتلال منزل عائلة "المطوق" في منطقة جباليا البلد.

رام الله - دنيا الوطنيتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ 14 على التوالي، حيث استهدفت طائرات الاحتلال فجر اليوم السبت، عدة منازل أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات في مناطق متفرقة من القطاع.في مدينة رفح، جنوب القطاع، انتشلت طواقم الدفاع المدني عشرة شهداء إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزل عائلة زعرب، فيما وصل أربعة شهداء حتى اللحظة في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة "الصوالحة" في حي الجنينة بالمدينة.