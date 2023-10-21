كتائب القسام تنشر مشاهد لإطلاق سراح محتجزتين أمريكيتين استجابة للجهود القطرية



وأضاف أن الخطوة جاءت "لنثبت للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته الفاشية هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة".





وكانت كتائب عز الدين القسام، أعلنت مساء أمس الجمعة، أعلنت أنها أطلقت سراح محتجزتين أمريكيتين استجابة لجهود قطرية.وقال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، إنه"استجابة لجهود قطرية أطلقنا سراح محتجزتين أمريكيتين (أم وابنتها) لدواع إنسانية".