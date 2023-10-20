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دولي

أردوغان: إسرائيل تستفز دول المنطقة ونطالبها بوقف عملياتها التي تصل للتطهير العرقي

أردوغان: إسرائيل تستفز دول المنطقة ونطالبها بوقف عملياتها التي تصل للتطهير العرقي
رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن  إسرائيل تستفز دول المنطقة بدلاً من التراجع عن أخطائها في قطاع غزة، داعياً إسرائيل لوقف هجماتها على القطاع والتي ترقى إلى "مستوى الإبادة الجماعية".

وأضاف أردوغان، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، أن "المنطقة بحاجة إلى الإنقاذ من فورة الجنون التي تدعمها قوى ووسائل إعلام غربية".

وتابع أردوغان "أكرر دعوتي للقيادة الإسرائيلية لعدم توسيع نطاق هجماتها على المدنيين ووقف عملياتها التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية على الفور".

وأضاف أن أنقرة "تعمل على إنهاء القتال بين الإسرائيليين والفلسطينيين قبل أن يصل إلى نقطة اللاعودة".

وأكد أن "منطقتنا ستحقق استقرارا دائما من خلال إقامة آليات جديدة تضمن أمان المسلمين واليهود والمسيحيين وجميع سكان هذه الأرض".

ولليوم الرابع عشر توالياً، يستمر عدوان الاحتلال الإسرائيلي، على قطاع غزة، وقد ارتكبت فيه آلة الحرب الإسرائيلية أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود.


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