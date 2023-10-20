الاحتلال يهدد بقصف مستشفى القدس بمدينة غزة ويطالب بالإخلاء الفوري





وأشار الهلال الأحمر في بيان، إلى أن مستشفى القدس يضم أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى باعتباره مكاناً آمناً فضلاً عن الطواقم الطبية".



وطالب الهلال الأحمر، العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة كالتي حدثت في مستشفى الأهلي المعمداني.





رام الله - دنيا الوطنقال الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء الجمعة، إنه تلقى تهديداً من قبل سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس بمدنية غزة، والمطالبة بالإخلاء الفوري للمستشفى.