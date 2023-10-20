روسيا تتواصل مع حماس لإطلاق سراح أسرى لديها

رام الله - دنيا الوطنقال السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف، إن روسيا تجري اتصالات مع حركة (حماس) من أجل إطلاق سراح رهائن لديها، أسرتهم خلال خلال معركة (طوفان الأقصى).ونقلت صحيفة إزفستيا عن فيكتوروف قوله "بالطبع، لدينا اتصالات مع ممثلي حماس، وقبل كل شيء تهدف هذه الاتصالات إلى إنقاذ الرهائن من الأماكن التي هم فيها الآن، والذين أسرهم مسلحو حماس في اليوم الأول من الهجوم".يأتي ذلك، بالتزامن مع إعلان "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة (حماس) مساء اليوم الجمعة، أنها أطلقت سراح محتجزتين أمريكيتين استجابة لجهود قطرية.وقال الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة "استجابة لجهود قطرية أطلقنا سراح محتجزتين أمريكيتين (أم وابنتها) لدواع إنسانية".وأضاف أن الخطوة جاءت "لنثبت للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته الفاشية هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة".