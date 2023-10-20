شهيدان برصاص الاحتلال في بيتونيا وحوارة



من جانب آخر، أعلنت مصادر طبية، استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات عند حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.



وقالت المصادر، إن الفتى عدي فواز منصور (17 عاما) من قرية كفر قليل جنوب نابلس، أصيب برصاصة إصابة في البطن وجرى نقله للمستشفى، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده متأثرا بجروحه.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، استشهاد طفل متأثراً بجروح أصيب بها صباح اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيتونيا، غرب رام الله.وقالت وزارة الصحة مساء اليوم، إن الطفل صهيب إياد الصوص (15 عاماً) استشهد متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الصدر، خلال المواجهات التي اندلعت قرب سجن "عوفر"، في بلدة بيتونيا.ونقل الطفل إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، وخضع لعدة عمليات جراحية إلا أنها فشلت في إنقاذ حياته.