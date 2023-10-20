معروف: الصمت على سياسة الاحتلال بقصف دور العبادة يشجعه على ارتكاب المزيد من المجازر

رام الله - دنيا الوطنقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يضرب عرض الحائط باستهدافه دور العبادة الإسلامية والمسيحية، دون حرمة هذه الأماكن التعبدية والحماية المكفولة لها وفق القانون الإنساني.وأوضح رئيس المكتب سلامة معروف، في تصريح صحفي له اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال استهدف بالقصف في يوم واحد كنيسة الروم الأرثوذكس بشكل مباشر خلال احتماء عشرات العائلات بها، ما خلف ٢٠ شهيدا منهم ١٨ من الإخوة المسيحيين، كما دمرت طائرات الاحتلال المسجد العمري بمدينة جباليا.وقال: نعزي أنفسنا وإخواننا المسيحيين في جميع ضحايا مجزرة الكنيسة الذين اختلطت دمائهم مسلمين ومسيحيين على ثرى غزة مجددا، لتشهد على بطش واجرام الاحتلال وتعيد التأكيد أن المحتل لا يفرق بين فلسطيني وآخر، فالجميع أمام الاحتلال هدفا للقتل بغض النظر عن دينه أو مكان تواجده واحتمائه.وحذّر معروف من أن الصمت على سياسة الاحتلال بقصف دور العبادة يشجعه على ارتكاب المزيد من المجازر فيها واستهداف الآمنين المحتمين بها أو المصلين فيها، ما يتطلب إدانة واضحة وموقفاً حاسماً بضرورة تحييد دور العبادة وعدم المساس بها.