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شؤون فلسطينية

الرئيس عباس لرئيس وزراء بريطانيا: نرفض تهجير الفلسطينيين

الرئيس عباس لرئيس وزراء بريطانيا: نرفض تهجير الفلسطينيين
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس محمود عباس، على رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عباس، اليوم الجمعة، في العاصمة المصرية القاهرة مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وجرى خلال اللقاء، بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وآخر مستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان على شعبنا، وتجنيب المدنيين ويلات الحرب، وأهمية إدخال المواد الإغاثية الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن.

وأكد الرئيس عباس، أن السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية والذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين.

من جانبه، قدم رئيس الوزراء البريطاني سوناك، التعزية بالضحايا الفلسطينيين في غزة والضفة، مؤكدًا أن بلاده ضد قتل المدنيين، وأن بريطانيا ستقدم مساعدات إغاثية وإنسانية عاجلة لغزة.

وأكد سوناك على التزام بلاده بحل الدولتين، لتعيش كل من فلسطين وإسرائيل جنبا الى جنب في أمن وسلام وحسن جوار.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار مشاركة الرئيس عباس في مؤتمر قمة القاهرة التي دعا لها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفي إطار حشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني.

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