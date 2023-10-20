الصحة: الاحتلال ارتكب 37 مجزرة ضد عائلات القطاع.. وإجمالي الشهداء منذ بدء العدوان 4137



وفيما يتعلق بالمستشفيات ووضعها، فقد أكد خروج سبع مستشفيات عن الخدمة جراء الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود، فيما خرج 21 مركزا صحيا عن الخدمة جراء نفاد الوقود.



وأعلن القدرة استشهاد 46 من الطواقم الطبية واصابة 85 اخرين خلال العدوان الإسرائيلي، وتدمير 23 سيارة اسعاف وخروجها عن الخدمة خلال العدوان الإسرائيلي .



رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة، اليوم الجمعة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 37 مجزرة ضد عائلات قطاع غزة راح ضحيتها 352 شهيداً، و669 إصابة بجراح مختلفة، خلال 24 الماضيةوأضاف في مؤتمر صحفي عقده في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة جراء استهداف طال كنيسة الروم الارثدوكس وسط غزة وصل منها الى مجمع الشفاء الطبي 16 شهيداً وعشرات الجرحى.وتابع: "مجزرة كنيسة الروك الارثدوكس مزجت دم العوائل المسحية والمسلمة الذين التجأوا الى الكنيسة طلباً للحماية وهرباً من القصف"، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مسح عائلات مسحية من السجل المدني الفلسطيني في مجزة كنيسة الروم الارثدوكس.وأكد القدرة بأن "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى استشهاد 4137 مواطناً وإصابة 13162 آخرين بجراح مختلفة، و70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء والمسنين.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر بحق 521 عائلة راح ضحيتها 3109 شهيدا ولازال عدد كبير من ضحاياها تحت الانقاض، وأردف: تلقينا 1400 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض منهم 720 طفلا.