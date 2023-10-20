بلدية غزة تُعيد فتح سبعة شوارع أغلقت بفعل الركام الناتج عن قصف الاحتلال بالمدينة

رام الله - دنيا الوطنبلدية غزة تعيد فتح سبعة شوارع أغلقت بفعل الركام الناتج عن قصف الاحتلال منشآت مدنية في مناطق متفرقة من المدينة.وأفادت لجنة الطوارئ في البلدية، في تصريح لها، أن الشوارع التي تم اعادة فتحها هي؛ شارع سعيد العاص بجوار مسجد فلسطين، وشارع ياسر العظمة، ومنطقة أبو اسكندر، وبالقرب من مفترق الأمن العام، وشارع جامعة الدول العربية، وبالقرب من مفترق الصناعة وشارع صلاح خلف (3).وكانت لجنة الطوارئ قد تمكنت من اعادة فتح أكثر من 105 شوارع في مختلف مناطق المدينة بشكل أولي لتمكين سيارات الاسعاف والطوارئ من المرور.